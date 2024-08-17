İstanbul Belediyeleri İzmir Karşıyaka'daki Yangına Yardım İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Belediyeleri İzmir Karşıyaka'daki Yangına Yardım İçin Yola Çıktı

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İzmir Karşıyaka'da devam eden yangına müdahale için yardım çağrısı yapıldı. İstanbul'dan Ataşehir ve Şişli belediyeleri de yardım ekipleriyle İzmir'e doğru yola çıktı.

17.08.2024 01:23  Güncelleme: 01:26
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(İSTANBUL) - İzmir Karşıyaka'da saatlerdir devam eden yangın akşam saatlerinde havadan müdahalenin de yetersiz olması nedeniyle yeniden genişledi, yerleşim yerlerine sıçradı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal su tankeri ve iş makinesi desteği çağrısı yaptı. Çağrıya çok sayıda belediyeden yanıt geldi. O belediyelerden ikisi de İstanbul'dan Ataşehir ve Şişli belediyeleri oldu. Yardım ekipleri İzmir'e doğru yola çıktı.

İzmir Karşıyaka'da akşam saatlerinde genişleyen ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sırasında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Acil" notuyla yardım çağrısında bulundu. Ünsal, sosyal medya hesabından "Karşıyaka'da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Sosyal medyada hızla paylaşılan bu çağrıya İstanbul'dan da yanıt geldi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Karşıyaka Belediyemizin çağrısına kayıtsız kalmadık. Ataşehir Belediyesi olarak, var gücümüzle İzmir'de olacağız." derken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da şu paylaşımı yaptı:

"Tüm İzmirlilerin yanındayız"

"İzmir halkına geçmiş olsun diliyoruz. İzmir Karşıyaka'da başlayıp yayılan yangını endişeyle takip ediyoruz. Afet yardım ekiplerimiz, arazözlerimiz, yerinde tedavi aracımız ve veteriner ekibimiz yangın söndürme çalışmalarına ve etkilenen yurttaşlarımıza destek için yola çıktı. Yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangınların bir an önce kontrol altına alınması adına emek veren herkese sağlık ve güç diliyorum. Tüm İzmirlilerin yanındayız."

İstanbul Belediyeleri İzmir Karşıyaka\'daki Yangına Yardım İçin Yola Çıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Belediyeleri İzmir Karşıyaka'daki Yangına Yardım İçin Yola Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Belediyeleri İzmir Karşıyaka'daki Yangına Yardım İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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