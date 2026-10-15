İstanbul Beykoz\'da su basan evde mahsur kalan yaşlı kişi vatandaşlarca kurtarıldı

BEYKOZ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir evi su bastı. Evde mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su basan evde mahsur kalan yaşlı kişiyi kurtarmak için çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan kişinin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.