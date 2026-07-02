İstanbul Bildirgesi İmzalandı - Son Dakika
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İstanbul Bildirgesi İmzalandı

İstanbul Bildirgesi İmzalandı
02.07.2026 16:38
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, DSÖ ile deprem sağlık yönetimi için İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işbirliğinde Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'nda, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile "Depremlerin Yönetiminde Sağlık Sistemlerinin Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" konulu bakanlar oturumuna başkanlık etti.

Bakanlar oturumunda söz alan ülke temsilcileri, deprem ve sağlık konusunda görüşlerini paylaştı.

Oturumun ardından İstanbul Bildirgesi için imza töreni düzenlendi. Törende Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge bildirgeye imza attı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, törendeki konuşmasında, Türkiye olarak konferansa ev sahipliği yapmaktan, bakanları, karar vericileri, uzmanları ve sahada omuz omuza çalıştıkları ilk müdahale ekiplerini tek bir öncelik etrafında buluşturmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye için bu buluşmanın her şeyden önce insani bir vazife olduğunu dile getiren Memişoğlu, "İmzaladığımız İstanbul Bildirgesi, sağlık tesislerini korumak, dayanıklı sistemlere yatırım yapmak ve afet sürecinin her aşamasında toplumları destekleme konusundaki ortak anlayışımızın ve birlikte ilerleme taahhüdümüzün en güçlü kanıtıdır. İstanbul Bildirgesi, aynı zamanda konferansımızın temel ruhunun da altını çizmektedir. Afet riskleri karşısında hiçbir ülke yalnız bırakılamaz. Birlikte çalışarak birbirimizden öğrenebilir, sistemlerimizi güçlendirebilir ve halklarımız için daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz." diye konuştu.

Memişoğlu, acil durum hazırlığı konusunda üye devletlere sundukları kesintisiz destek için Dünya Sağlık Örgütü'ne ve İstanbul Bildirgesi'nin oluşturulmasına katkı sunanlara teşekkür ederek, "Bugünkü imza töreni önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul Bildirgesi'nin değeri, bu vizyonun daha güçlü işbirlikleri ve pratik uygulamalarla sahada eyleme dönüştürülmesiyle daha da artacaktır. İstanbul'da attığımız imzalar, dayanışmanın ve ortak sorumluluğumuzun sembolü olsun. Birlikte tüm dünya için daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki depremin ardından bölgede görevlendirilen UMKE ekibiyle canlı bağlantı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, törende, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ile canlı bağlantı da gerçekleştirdi.

Görüntülü olarak konferansa katılan UMKE ekibinden Murat Genç, depremden kısa süre sonra ülkeye geldiklerini ve 24 saat esasına göre enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu da konferansta DSÖ ile bazı ülkelerden yetkililer bulunduğunu aktararak, "Kalbimiz orada sizinle. Venezuela halkına, yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dünya bir olunca her türlü yardım desteğini her yere ulaştırabiliyoruz diye burada İstanbul Bildirgesi'ni imzalıyoruz. Bütün ekiplere, orada insanlara yardım etmek için koşanlara minnetlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Bildirgesi İmzalandı - Son Dakika

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