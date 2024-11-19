İstanbul Blockchain Week 2025, Blokzincir İnovasyonunu İstanbul\'da Toplayacak

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EAK Digital, web3 ve blokzincir etkinliği olan İstanbul Blockchain Week'in 18-19 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) blokzincir ve kripto projelerine yönelik beklenen lisansları vermesiyle birlikte İstanbul Blockchain Week 2025 (IBW), Türkiye'de Web3 alanında yeni ve heyecan verici bir dönemin başlayacağı bildirildi.

Web3 şirketlerinden Coinbase ve Binance'in de lisans başvurusu yapmasıyla, bu yeni düzenlemelerin ekosistemi şekillendirmesini ve Türkiye'yi küresel bir merkez haline getirmesi beklendiğini açıklayan şirket, IBW 2025'i çok daha etkileyici ve heyecan verici bir etkinlik haline getirerek İstanbul'u blokzincir inovasyonunun kalbi olarak tanıtacağını belirtti.

2025 YILI İÇİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2025 yılı için öne çıkan başlıklar arasında; Sektör liderlerini çözüm odaklı sohbetler ve yuvarlak masa tartışmaları için bir araya getiren oturumlar, yatırımcıları web3 ve blokzincir projeleriyle buluşturan bir platform sunan VC Connect'in geri dönüşü, geliştiricilere blokzincir teknolojisi ile gerçek dünya sorunlarına çözüm üretme fırsatı sunan IBW hackathon'u, IstanHack yer alacak."

'UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

EAK Digital CEO'su ve İstanbul Blockchain Week'in kurucusu Erhan Korhaliller, "İstanbul Blockchain Week'in 2025'te dördüncü kez, daha büyük ve daha etkili bir şekilde geri getirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Doğu ile Batı'nın kesişim noktasında yer alan İstanbul, küresel web3 ve blokzincir topluluğunu bir araya getirmek için mükemmel bir yer. Geçen yılın başarısını ileriye taşıyarak, tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunmayı dört gözle bekliyoruz. Katılımcıları, merkeziyetsiz teknolojilerin geleceğini keşfedecekleri ufuk açıcı tartışmalar, ilham verici paneller ve dijital finans, gerçek dünya varlık tokenizasyonu, merkeziyetsiz oyun ve yapay zeka gibi alanlarda uygulamalı networking fırsatları bekliyor. Buna ek olarak, W3E Gaming, bölgenin en büyük Web3 oyun fuarı olan W3Expo ile İstanbul Blockchain Week'e geri dönüyor. Canlı e-spor turnuvaları ve interaktif oyun demolarıyla Türkiye'nin gelişen oyun kültürünü kutlayan fuar, Web3 ekosisteminde oyun dünyasının önemini öne çıkaracak" dedi.

DAHA FAZLA BİLGİ WEB SİTESİNDE

İstanbul Blockchain Week 2025 hakkında daha fazla bilgi için web sitesi ziyaret edilebilir.