İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı Rıza Akpolat'a geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı Rıza Akpolat'a geçti

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı Rıza Akpolat\'a geçti

Beşiktaş'ın CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Akpolat, Boğaz'ın tarihi ve doğal mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

13.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Daha önce başkanlığını Üsküdar'ın AKP'li eski başkanı Hilmi Türkmen'in yaptığı İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi, Beşiktaş'ın CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a geçti. Üsküdar Belediye Meclisi salonunda gerçekleşen toplantıda başkan seçilen Akpolat, "Boğaz'ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimle İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Yeni görevine ilişkin bir açıklama yapan Rıza Akpolat, "Desteğini esirgemeyen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birlik üyesi tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Boğaz'ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Akpolat'ın İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı olması üzerine aynı zamanda eski birlik başkanı da olan Hilmi Türkmen'e karşı Üsküdar'da seçimi farkla kazanan Sinem Dedetaş da tebrik mesajı yayınladı. Dedetaş, Akpolat'a başarılar diledi.

"BOĞAZ'A ÖZGÜ TÜM DEĞERLERİ KORUYAN VE YAŞATAN BİRLİK"

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 2001 yılında "birlik" sıfatıyla kuruldu. Birlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'nin üyeliklerinden oluşuyor. Her belediyenin kendi meclisinde seçtiği 2 asil ve 2 yedek meclis üyesi, birlik meclis üyesi olarak görevlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliğini koruyup, gelecek nesillere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olarak nitelenen İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Boğaz'a özgü tüm değerleri koruma ve yaşatmaya çalışmanın yanı sıra Boğaz'ın mimari dokusu, imar durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkanlarının koordinasyonu gibi konularda işbirliği yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Boğazı, Beşiktaş, İstanbul, Çevre, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı Rıza Akpolat'a geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı Rıza Akpolat'a geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement