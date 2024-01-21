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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilen gemiye müdahale edildi.

İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
21.01.2024 - 13:11,
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, bir tankerin demir atması nedeniyle askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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