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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olay yerine kurtarma ekibi yönlendirildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
27.01.2024 - 21:55,
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İSTANBUL Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; boğazdaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
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