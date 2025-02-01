İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nda sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ise 09.55 itibariyle çift yönlü olarak durduruldu.