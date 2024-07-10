İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Güney-Kuzey Yönlü Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü açıldığını bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli geminin Boğaz geçişini tamamlamasının ardından güney-kuzey yönlü açıldı.
Gemi trafiği, söz konusu gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.
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