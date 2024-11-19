İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

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İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle askıya alınan gemi trafiği saat 12.30 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Boğaz çevresinde etkili sisin dağılmasının ardından saat 12.30'dan itibaren gemi trafiği kuzey-güney yönünde açıldı.