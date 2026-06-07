İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

07.06.2026 17:52
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41. Yıl Amiral Kupası Yarışı nedeniyle askıya alınan Boğaz'daki gemi trafiği saat 17.00'de açıldı.

İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin yeniden açıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi.

Gemi trafiğinin saat 17.00'den itibaren yeniden açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika

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