İstanbul Boğazı\'nda kartpostallık görüntü

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, Öğle saatlerinde havanın kararmasıyla İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da öğle saatlerinde hava birden karardı. Yağmur başlamadan önce İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde oluşan bulutlar gündüzü geceye çevirdi.
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