İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet Köprüsü sis altında kaldı. Boğaz çevresinde ise kimi spor yaparken kimi de balık tuttu. Üsküdar'da da sis etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda sis ekili oluyor - Son Dakika
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