İstanbul Boğazı\'nda sis etkili oluyor - 1

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Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, - İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle kayboldu. Beşiktaş Ortaköy'de bulunanlar İstanbul Boğazı'nda ektili olan sisi cep telefonuyla görüntüledi. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken sisin etkisi yer yer devam ediyor.