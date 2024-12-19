İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
ŞEHİR HATLARI BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ
Sis nedeniyle Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. İptal edilen seferler şöyle;
Anadolu Kavağı- Üsküdar Hattı
Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı
07: 20 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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