İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı

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İstanbul Boğazı 'nda oluşan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

ŞEHİR HATLARI BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Sis nedeniyle Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. İptal edilen seferler şöyle;

Anadolu Kavağı- Üsküdar Hattı

Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı

07: 20 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi