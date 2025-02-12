İstanbul Boğazı'nda gece saatlerine çift yönlü kapatılan gemi trafiği normale döndü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.
Gemi trafiği saat 10.20 itibarıyla kuzey güney yönde yeniden açıldı.
Kentin bazı bölgeleri ile Boğaz hattında sabah saatlerinde sis etkili olmuştu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?