İstanbul Boğazı'ndaki Kız Kulesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndaki Kız Kulesi Yeniden Ziyarete Açıldı

İstanbul Boğazı\'ndaki Kız Kulesi Yeniden Ziyarete Açıldı

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilen tekne seferleriyle yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen yapı, uzman isimlerin katkılarıyla güçlendirildi. Kız Kulesi'nde her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

01.03.2024 15:37
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İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.

Kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor.

Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına yaraşır şekilde restore edilen yapı, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Kız Kulesi, Üsküdar, Karaköy, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki Kız Kulesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki Kız Kulesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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