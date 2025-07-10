İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı

İstanbul Boğazı\'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
10.07.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine Türk bayrağı asıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, görevliler saat 05.00'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, saat 07.00'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, saat 11.00'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 18 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde Türk bayrağı astı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı ile üzerinde "Zaferin Adı Türkiye" ve "Vatan Aşkıyla" yazılı dev afişlerin asılması dolayısıyla köprü girişinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, 15 Temmuz'u 9'uncu yılında farklı etkinliklerle anacaklarını söyledi.

15 Temmuz'da milletin büyük kahramanlık destanı yazdığını dile getiren Kaya, "Kutsal değerlerine ne kadar sahip çıktığının en güzel göstergelerinden bir tanesiydi. Bugün de o kutsal değerlerinden, mukaddes değerlerinden Türk bayrağını inşallah Asya'nın, Avrupa'nın tam ortasında, İstanbul'un en güzel noktasında, boğazın incisinde, yine dosta ve düşmana en güzel şekilde burada asacağız. Türk bayrağının burada dalgalanmasını hep beraber gururla izleyeceğiz inşallah." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da şair Mithat Cemal Kuntay'ın şiirindeki "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini hatırlatarak, "15 Temmuz günü de bayrağımız inmesin, vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak, hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün burada o şehitlerimizin seve seve uğruna canını verdiği bayraklarımızı 3 tane İstanbul'daki köprümüze, 2 de Çanakkale ve Dilovası'ndaki köprüye asma suretiyle 15 Temmuz Derneği olarak Valiliklerimizle birlikte vatandaşın görseline sunmuş olacağız." diye konuştu.

Milletin gönül dünyasında bayrak sevgisinin zaten var olduğunu aktaran Turunç, şöyle devam etti:

"Şunu net olarak ifade edeyim ki kimse bin yıl bu topraklarda şanıyla dalgalanmış bayrakları indirtmeye tevessül etmesin, kimse bir plan yapmasın çünkü biz onu bez parçası, metal parçası olarak görmüyoruz. O bayrağın, o hilalin, o yıldızın bizim gönül dünyamızda bir başka manası, ruhu var. O manayı ve ruhu anlayan millet seve seve canını verdi, vatanını böldürtmedi. Bunu net olarak ifade ediyorum ki bundan sonra da kimse tevessül etmesin. Yine milletimiz seve seve canını bayrağı için verecek, vatanın bölünmezliği için verecek. Bugün burada asacağımız bayrağı, binlerce yıl bu topraklarda dalgalansın düşüncesiyle ve ruhuyla asmış olacağız."

Köprüde şehit olan Karmil'in oğlu o geceyi anlattı

Şehit Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil ise "15 Temmuz gecesinde babam bu köprü üzerinde şehit oldu. Bugün güzel bir etkinlik düzenlediler. Daha önceleri de düzenleniyordu ancak bugün katılma şerefine nail oldum. Bayrağımızı dalgalandırdık burada. Çok güzel duyguydu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hain darbe gecesi yaşadıklarını anlatan Karmil, şöyle konuştu:

"O gece garip bir geceydi. Her şey üst üste geldi. O gece babam, babaannemi korkmasın diye alıp bizim eve getirdi. Sonra 'Ben çıkacağım.' dedi. Biz de iki kardeş olarak 'Biz de gelelim.' dedik. 'Yok, siz evde annenize bakın.' dedi. 5 kardeşiz biz. O gecenin sabahına kadar ayakta durmaya çalıştık. Haberleri takip ediyorduk. Sabah 5-6 civarında gelen bir telefonla babamın hastaneye kaldırıldığını ve orada şehit olduğunu öğrendik. Gerçekten çok değişik bir süreçti. Çok farklı duygulardaydım. Böyle bir şeyin gerçek olduğuna inanamıyordum."

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Kaya, 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Tanış, Mehmet Akif Karmil'in de aralarında bulunduğu grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ve afişler astı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz, istanbul, Güvenlik, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
17:00
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 13:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.