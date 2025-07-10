İstanbul Boğazı\'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, görevliler saat 05.00'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, saat 07.00'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, saat 11.00'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 18 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde Türk bayrağı astı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı ile üzerinde "Zaferin Adı Türkiye" ve "Vatan Aşkıyla" yazılı dev afişlerin asılması dolayısıyla köprü girişinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, 15 Temmuz'u 9'uncu yılında farklı etkinliklerle anacaklarını söyledi.

15 Temmuz'da milletin büyük kahramanlık destanı yazdığını dile getiren Kaya, "Kutsal değerlerine ne kadar sahip çıktığının en güzel göstergelerinden bir tanesiydi. Bugün de o kutsal değerlerinden, mukaddes değerlerinden Türk bayrağını inşallah Asya'nın, Avrupa'nın tam ortasında, İstanbul'un en güzel noktasında, boğazın incisinde, yine dosta ve düşmana en güzel şekilde burada asacağız. Türk bayrağının burada dalgalanmasını hep beraber gururla izleyeceğiz inşallah." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da şair Mithat Cemal Kuntay'ın şiirindeki "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini hatırlatarak, "15 Temmuz günü de bayrağımız inmesin, vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak, hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün burada o şehitlerimizin seve seve uğruna canını verdiği bayraklarımızı 3 tane İstanbul'daki köprümüze, 2 de Çanakkale ve Dilovası'ndaki köprüye asma suretiyle 15 Temmuz Derneği olarak Valiliklerimizle birlikte vatandaşın görseline sunmuş olacağız." diye konuştu.

Milletin gönül dünyasında bayrak sevgisinin zaten var olduğunu aktaran Turunç, şöyle devam etti:

"Şunu net olarak ifade edeyim ki kimse bin yıl bu topraklarda şanıyla dalgalanmış bayrakları indirtmeye tevessül etmesin, kimse bir plan yapmasın çünkü biz onu bez parçası, metal parçası olarak görmüyoruz. O bayrağın, o hilalin, o yıldızın bizim gönül dünyamızda bir başka manası, ruhu var. O manayı ve ruhu anlayan millet seve seve canını verdi, vatanını böldürtmedi. Bunu net olarak ifade ediyorum ki bundan sonra da kimse tevessül etmesin. Yine milletimiz seve seve canını bayrağı için verecek, vatanın bölünmezliği için verecek. Bugün burada asacağımız bayrağı, binlerce yıl bu topraklarda dalgalansın düşüncesiyle ve ruhuyla asmış olacağız."

Köprüde şehit olan Karmil'in oğlu o geceyi anlattı

Şehit Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil ise "15 Temmuz gecesinde babam bu köprü üzerinde şehit oldu. Bugün güzel bir etkinlik düzenlediler. Daha önceleri de düzenleniyordu ancak bugün katılma şerefine nail oldum. Bayrağımızı dalgalandırdık burada. Çok güzel duyguydu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hain darbe gecesi yaşadıklarını anlatan Karmil, şöyle konuştu:

"O gece garip bir geceydi. Her şey üst üste geldi. O gece babam, babaannemi korkmasın diye alıp bizim eve getirdi. Sonra 'Ben çıkacağım.' dedi. Biz de iki kardeş olarak 'Biz de gelelim.' dedik. 'Yok, siz evde annenize bakın.' dedi. 5 kardeşiz biz. O gecenin sabahına kadar ayakta durmaya çalıştık. Haberleri takip ediyorduk. Sabah 5-6 civarında gelen bir telefonla babamın hastaneye kaldırıldığını ve orada şehit olduğunu öğrendik. Gerçekten çok değişik bir süreçti. Çok farklı duygulardaydım. Böyle bir şeyin gerçek olduğuna inanamıyordum."

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Kaya, 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Tanış, Mehmet Akif Karmil'in de aralarında bulunduğu grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ve afişler astı.