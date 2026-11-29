BÜYÜKÇEKMECE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Devrilen iş makinesinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.