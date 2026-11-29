İstanbul Büyükçekmece'de şoförünün kontrolünü yitirdiği iş makinesi devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazada ölen ya da yaralanan olmadığını belirledi; makinenin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
BÜYÜKÇEKMECE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi devrildi.
Kaza, sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Devrilen iş makinesinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: DHA
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