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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden aday gösterildi - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden aday gösterildi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul için başkan adayı, yeniden Ekrem İmamoğlu gösterildi. İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ikinci dönemlerinde daha büyük işler başaracaklarını belirtti. İmamoğlu, geçen 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinerek, İstanbul'un başarısı için ekibine, partiye ve İstanbulluların iradesine güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden aday gösterildi
05.01.2024 - 14:02,
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul için başkan adayı, yeniden Ekrem İmamoğlu gösterildi. Toplantıda konuşan İmamoğlu, "31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. Göreceksiniz, ikinci dönemimizde çok daha büyük işler başaracağız." dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer katıldı. Geçen 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin konuşan İmamoğlu, "Hazır mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olabilmek için kendinize güvenmeniz yetmez. Ekibinize, partinize, örgütünüze, vizyonunuza, ve elbette ki en başta 16 milyon İstanbullunun aklına ve vicdanına da güvenmeniz gerekir" dedi.

"HEP BİRLİKTE BAŞARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10. Yıl nutkunda böyle der: 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık' ve ardından şöyle devam eder: 'Fakat asla yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Çünkü çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.' Hazır mıyız İstanbul? Hazır mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olabilmek için kendinize güvenmeniz yetmez. Ekibinize, partinize, örgütünüze, vizyonunuza, ve elbette ki en başta 16 milyon İstanbullunun aklına ve vicdanına da güvenmeniz gerekir. Öncelikle bana bu güveni hissettirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin iradesiyle 2019'da bu şehirde köklü bir değişim başardık. Sizlerin desteğiyle biz başardıkça onlar 25 yılda yaptıklarını her gün ama acemice her gün hararetle bizim 4,5 yılımızla kıyaslamak zorunda kaldılar. İnanın bu başarı hepimizin başarısıdır. Başarı, İstanbul'un başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki, İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. dedi.

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN TEMELLERİNİ ATTIK"

İmamoğlu, "Biz seçilmemiş olsaydık, bu halkın çocukları, ücretsiz süt içebilir miydi? Bu milletin evlatları 300 bin evladı burs alabilir miydi? Bu milletin gencecik evlatları pırıl pırıl yurtlarda yatabilir miydi? 10 binin üzerinde çocuğumuz kreşlere gidebilir miydi? İşte bütün kamusal desteklerden mahrum kalırlardı. İstanbullu kendi hakkına sahip çıkmasaydı şimdiye kadar bunlar çoktan beton kanal ile uğraşırlardı.  İstanbul'u baştan başa yarmış, temiz su kaynaklarımızı kirletmiş, İstanbul'u dünyanın görmediği bir pislik inşaat yuvasına dönüştürmüş, İstanbul'un Trakya'yla bağlarını koparmış, kocaman yalnız bir ada haline getirmek için yola çıkmış olurlardı. Sadece bununla da kalmazlardı, kamu kaynaklarını, atalarının emanetini saçıp savuran bir mirasyedi gibi har vurup harman savururlardı. İstanbul'da kamucu, halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla işte biz bütün bunlara son verdik. İstanbul modeli geliştirdik ve büyük bir değişimin hep birlikte temellerini attık. İstanbul modeli sadece hizmet değil, acil hizmet belediyeciliğidir." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 5 YILDA İŞLERİ RAYINA OTURTTUK"

İmamoğlu, "Biz İstanbul'da geride bıraktığımız bu 5 yılda, işleri rayına oturttuk. İstanbul, bu sağlam raylar üstünde ilerliyor, daha da ilerleyecek. Yolundan sapmayacak, saptırmayacağız. İstanbul'a ihanet ettirmeyeceğiz. İstanbul'a ihanet ettik diyenleri ve o zihniyete sahip olanlar, o makamlara bir daha oturamayacak.  Çünkü biz başarısı sınanmış, denenmiş, bilimsel ilkelerle çalışıyoruz. Biz milletimizin aklı ile çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 90 bin yürekli yol arkadaşı, mesai arkadaşı ile çalışıyoruz. Şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Göreceksiniz, ikinci dönemimizde daha kolay başaracağız ve çok daha büyük işler başaracağız.  İkinci dönemimiz İstanbul'un her anlamda yükseleceği, güçleneceği bir dönem olacak. Önümüzdeki günlerde bu vizyon çerçevesinde hazırladığımız somut projeleri segment segment detaylarıyla vatandaşlarım ile paylaşacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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