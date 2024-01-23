23 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ
11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
10.45: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
12.45: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
13.30: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
15.00: TBMM Genel Kurulu'nda SSK ve BAĞKUR emeklisine yüzde 5 ilave zam yapılmasını da içeren kanun teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
15.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarının ücretlerini iyileştirme ek protokolü imza töreninde emekçilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak - Son Dakika