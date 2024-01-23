 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak

23 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TBMM Grup Toplantısında konuşacaklar. TBMM Genel Kurulu'nda ise SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 5 ilave zam yapılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise belediye çalışanlarının ücretlerini iyileştirme ek protokolü imza töreninde emekçilerle bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi\'nin Açılışını Yapacak
23.01.2024 - 08:02,
Abone Ol

23 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ

11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

10.45: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

12.45: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

13.30: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısında Konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

15.00: TBMM Genel Kurulu'nda SSK ve BAĞKUR emeklisine yüzde 5 ilave zam yapılmasını da içeren kanun teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

15.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarının ücretlerini iyileştirme ek protokolü imza töreninde emekçilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yedikule, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak - Son Dakika


22:39
Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:46:00. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin Açılışını Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement