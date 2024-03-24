İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran\'a Destek Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir video ile CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran'ın seçim çalışmasına destek verdi. İmamoğlu, " Her türlü deneyimimiz ile Elazığ'ın ve Coşkun Çağlar başkanımızın yanındayız." dedi.
Ekrem İmamoğlu, CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran'a destek verdi. İmamoğlu destek amacıyla çekilen videoda şunları söyledi:
"Çok sevdiğim Elazığ'a selam olsun. Elazığ'a hem gönül bağımız hem dostluk bağımız var hem de Elazığlı hemşehrimizi elbette çok seviyoruz. Her geldiğimde çok etkilendim. Acı günlerinde ve iyi günlerinde hep bir arada olduk. Çok sevdiğimiz Coşkun Çağlar Duran başkanımızın adaylığı bizi elbette heyecanlandırdı. Kendisini yürekten destekliyoruz. Elazığ'ın hak ettiği değere ulaşması için gerçekten çağdaş, sosyal demokrat, halkını hisseden Elazığ'ın geçmiş bütün o tarihsel sürecin içinden gelen derinliği bugüne taşıyabilen ve dünyaya anlatma becerisini ortaya koyabilen bir deneyimle hareket etmesi gerekiyor. Bu noktada biz her türlü deneyimimiz ile Coşkun Çağlar başkanımızın yanındayız. Kendisini destekliyoruz. Umut ederiz sizlerin desteğiyle 1 Nisan'dan sonra güzel bir 5 yıllık dönemde İstanbul-Elazığ dayanışmasını daha güçlü bir seviyeye taşırız.
Biz İstanbul olarak Elazığ'da çok özenli bir proje hazırladık. Muazzam bir projecilikle gerçekten iddia ediyorum, Türkiye'nin en özel okul kampüslerinden biri olan Gazi Endüstri Meslek Lisesi'ni Elazığ'a kazandırmanın gururunu yaşayacağız. 500 milyon liranın üzerinde bir yatırım ile muazzam bir eğitim enstitüsü, sadece bir okul değil. Kendi içindeki üniteleri ile belki de Elazığ'ın kültür, bilim ve teknik yaşamına çok özel hatlar kazandıracak okulu da önümüzdeki eğitim döneminde umut ederiz ki Elazığ'lı bütün dostlarımızla, Gürsel Vekilimiz ve Coşkun Çağlar başkanımızın başkanlığında birlikte açıyor oluruz. Elazığ'ı kucaklıyorum. Coşkun Çağlar başkanım başarılar dilerim yolunuz açık olsun."
Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran'a Destek Verdi - Son Dakika
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