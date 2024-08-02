İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Instagram Yasağını Protesto Etti

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram yasağını, Instagram'da yaptığı canlı yayında protesto etti. İmamoğlu, "Yasaklayarak çözemezsiniz. Bakın biz yöntem bulduk ve hala erişiyoruz. Yaptığınız da yanınıza kalıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Instagram'dan yaptığı canlı yayın, kişisel sosyal medya hesabı X ile Büyükşehir Çalışıyor X hesabından paylaşıldı. Instagram'a erişim yasağını, Instagram'dan yaptığı canlı yayınla protesto eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün yapılan kısıtlamayı sıradan, anlamsız ve güçsüz yöneticilerin başvurduğu bir usul olarak yorumluyorum. Bu böyle olmaz, meseleleri böyle çözemezsiniz. ya da bir bahane uydurarak bu şekilde yasaklamanın yarın farklı uygulamalara evrileceği konusunda hesabını veremezsiniz. Bugün yapılan kısıtlamayı özgürlüklere yapılan bir müdahele olarak görüyorum. Böylesi bir müdaheleye başvurmalarını üzüntüyle karşıladım. Bunun bu ülkeye, milletimize hiçbir faydası yok. Lütfen kimsenin erişim haklarını kısıtlamayın."