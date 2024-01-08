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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Filistinli öğrencilere burs veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in saldırıları nedeniyle savaş mağduru olan Filistinli öğrencilere İstanbul'da burs verdiklerini açıkladı. İmamoğlu, başvuruların 500'ü aştığını ve bu sayının artabileceğini belirtti. İstanbul'da yaşayan ve yardım talep eden öğrencilere yardım etmek ve yanlarında durmak gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, umarım savaşın bir an önce sona erdiğini dile getirdi.

08.01.2024 - 13:52,
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savaş mağduru Filistinli öğrencilere burs verdiklerini açıkladı. İmamoğlu, "Şu anda başvurular 500'ü buldu. Biraz daha artabilir. Temelde ne yazık ki, hemen yakın coğrafyamızda yaşanan bu insanlık trajedisinin mağdur ettiği mağdur ettiği insanlara, onların çocuklarına, gençlerine, öğrencilerine, hele İstanbul'da yaşıyor ve bizden yardım talep ediyorsa biz yardım ederiz ve onların yanında dururuz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan'da bulunan Beyaz Köşk önünde bugün bir açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları nedeniyle savaş mağduru olan Filistinli öğrencilere İstanbul'da burs verdiklerini açıklayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Böyle bir karar aldık. 500'e yakın Filistinli öğrenci bize başvurdu. Bunlar zaten İstanbul'da okuyan Filistinli öğrencilerdi ve ne yazık ki ailelerinden savaştan ötürü haber alamayan, onlarla bağ kuramayan ve ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz, dolaylı olarak farklı yardım kuruluşlarında bize önerileriyle gelen bu hususta İstanbullular, vicdanlı toplumumuz adına duyarsız kalamazdık. Dolayısıyla şu anda başvurular 500'ü buldu. Biraz daha artabilir. Temelde ne yazık ki, hemen yakın coğrafyamızda yaşanan bu insanlık trajedisinin mağdur ettiği mağdur ettiği insanlara, onların çocuklarına, gençlerine, öğrencilerine, hele İstanbul'da yaşıyor ve bizden yardım talep ediyorsa biz yardım ederiz ve onların yanında dururuz. Bu bize yakışandır. Umarım savaş bir an önce sona erer."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Filistinli öğrencilere burs veriyor
Kaynak: ANKA
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