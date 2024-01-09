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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çamura saplandı, traktörle kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çamura saplandı, traktörle kurtarıldı

İstanbul'dan Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Varto ilçesi yakınlarında stabilize yolda çamura saplandı. Otobüsü iterek kurtaramayan köylüler, traktör yardımıyla otobüsü çekerek asfalt yola kadar getirdi. Köylüler, yıllardır stabilize hale getirilmeyen yolda her yağışlı dönemde benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

09.01.2024 - 16:00,
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İSTANBUL'dan Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götürürken Varto ilçesi yakınlarında stabilize yolda çamura saplanan otobüs, traktörle çekilerek kurtarıldı.

Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü yakınlarındaki stabilize yolda çamura saplandı. İçindekiler iterek otobüsü kurtaramayınca, köylülerden yardım istendi. Köyden gelen traktör, halatla otobüsü kurtarıp, asfalt yola kadar çekti.

Köylülerden Nevzat Yüksel, yağış nedeniyle yolun adeta bataklığa dönüştüğünü belirterek, 7 yıldan beri köylere ulaşımın sağlandığı bu yol stabilize halden kurtarılmadı. Yağışın olduğu aylarda köyün yolu çamurdan geçit vermiyor. İstanbul'dan gelen otobüs çamura batınca traktör ile kurtardık. Her yıl bu çileyi yaşıyoruz. Yetkililerden bu sorumuzu çözmelerini bekliyoruz dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüs çamura saplandı, traktörle kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çamura saplandı, traktörle kurtarıldı - Son Dakika
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