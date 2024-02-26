İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi camilere temizlik hizmeti veriyor. 2019 yılında 39 selatin cami için verilen hizmet, 2024 itibariyle 42 camiye çıktı. Temizlik hizmeti verilecek camiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolle belirleniyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bugüne kadar İBB'den herhangi bir talepte bulunulmadığı belirtildi. İBB Yetkilileri, talepte bulunulması halinde, İBB Meclisinin de onayıyla, bu konuda tecrübeli İBB ekipleri göreve hazır olduğunu bildirdi.
SON TALEP YILDIZ HAMİDİYE CAMİ İÇİN GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, selatin camiler olarak tanımlanan, padişahlar ya da eşlerince yaptırılan tarihi camilerde temizlik ve ayrıca talep edilmesi halinde güvenlik görevini üstleniyor. İBB Meclisinin onayıyla yürütülen bu hizmetler, 42 selatin camide sürdürülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı, restorasyonu tamamlanan ya da ibadete açılan tarihi camiler için talebini, 2016 yılında yapılan protokole göre, İBB'ye resmi yazıyla bildiriyor. Son olarak tarihi Yıldız Hamidiye Cami için İBB'den temizlik ve güvenlik hizmeti talep edildi. 18 Ocak 2022 tarihli talebe İBB anında yanıt verdi. İBB, camide 2 temizlik personeli, 2 bahçıvan ve 1 güvenlik görevlendirdi.
"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ İÇİN İBB'YE TALEP GELMEDİ"
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Cami'si de İBB'nin hizmet verdiği selatin camiler arasına katıldı. İBB tarafından aynı hizmetin verildiği Büyük Çamlıca Cami ile birlikte İBB'nin temizlik, bazılarında da güvenlik hizmeti verdiği selatin camilerin sayısı 42'ye yükseldi. 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bugüne kadar İBB'den herhangi bir talepte bulunulmadığı belirtildi. İBB yetkilileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İBB arasındaki protokole göre, resmi olarak talep edilmesi halinde, tecrübeli İBB ekipleri göreve hazır olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Camilere Temizlik Hizmeti Veriyor - Son Dakika
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