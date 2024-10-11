İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Yoğun İlgi Görüyor

İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Yoğun İlgi Görüyor

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen fuar, 'doğa ve sürdürülebilirlik' temasıyla minik okurları buluşturdu.

11.10.2024 17:46
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Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı"na minik okurlar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen fuar, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen, fuara ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki olmasına rağmen okurların fuara, beklenilenin üzerinde ilgi gösterdiğini söyledi.

"Artık ülkemizde, bize dair çok güzel çocuk edebiyatı metinleri ortaya çıkıyor"

Esen, hem öğretmenlere hem velilere hem de öğrencilere fuara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Hafta sonunun çok daha iyi geçeceği kanaatindeyiz. Anneler, babalar, çocuklar tabiri caizse neyi ararsa bulabilecekleri bir ortama sahipler burada." dedi.

Fuar kapsamında söyleşi ve atölye çalışmalarının yanı sıra imza etkinlikleri de düzenlediklerini belirten Esen, "Çocuklarımıza okumaları için sunulmuş binlerce kitap var. Herkesi hafta sonu dahil olmak üzere yılda bir gelen bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Esen, Türkiye'de çocuk yayıncılığının son 15 yılda büyük bir atılım kaydettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk tematik Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda bunu herkese gösterme imkanı bulduk. Gelsinler, görsünler... Artık ülkemizde, bize dair çok güzel çocuk edebiyatı metinleri ortaya çıkıyor. Bunu görmelerini çok arzu ettik. Mutluyuz, çocuk edebiyatı masumdur, saftır, temizdir; herkesi sarıp sarmalar. Buraya geldiklerinde bu güzelliğin farkına zaten varacaklardır."

"Stantlarda yazarlarla tanışma fırsatı bulduk"

Fuarı gezen ve "Geleceğin Yazarları" projesine katılan 7. sınıf öğrencisi Duru Ece Koç ise böyle bir etkinliğin geleceğe açılan nitelikte bir kapı olduğunu söyleyerek, "Geleceğin Yazarları için çok iyi bir fuar. Burada farklı okullardan farklı öğrencilerin hayal dünyalarına açılan kitaplar var. Biz de 'Maviden Sesler' kitabımızda kendi şiirlerimizi yazdık. Herkes içindekileri bu kitaba döktü. Farklı yazarları gördüm. Belki de büyüyünce öyle bir yazar olabiliriz." şeklinde konuştu.

Öğrenci Sevda Nur Yalup ise fuara geldiğinde çok heyecanlandığını aktararak, "Diğer stantları da keşfettiğinizde hepimiz çok fazla mutlu olduk. İçimizde büyük bir heyecan vardı. Stantlarda yazarlarla tanışma fırsatı bulduk. Benim için farklı bir deneyim oldu. Çünkü bu yaşıma kadar ilk defa Rami Kütüphanesi'ne geldim. Aynı zamanda diğer yazarlarla tanıştım." dedi.

Yarın sona erecek fuar kapsamında, iki yıl önce vefat eden çocuk kitapları yazarı Mevlana İdris adına ailesine "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Kaynak: AA

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