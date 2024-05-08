İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim ve savcı adaylarına uygulamalı eğitimler veriyor - Son Dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim ve savcı adaylarına uygulamalı eğitimler veriyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek için İstanbul Adliyesi Uygulama Atölyesi'nde eğitimler düzenliyor. Uygulama Atölyesi sayesinde adaylar, teoride öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama imkanı bulacak ve adalet hizmetlerini daha iyi yerine getirecekler.

08.05.2024 15:26
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HABER: GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek için İstanbul Adliyesi Uygulama Atölyesi'nde düzenlediği eğitimler başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, "Uygulama Atölyesi ile hakim - savcı adaylarımızın teoride elde etmiş olduğu bilgiyi, pratiğe çevirerek kura çekip görev aldıkları yerlerde daha iyi bir şekilde pratik bilgilerini sahada uygulamaya koyarak, adalet hizmetlerini daha iyi yerine getireceğini düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Adalat Akademisi uygulaması kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı Uygulama Atölyesi'nde, hakim ve savcı adaylarına yönelik uygulamalı eğitimler başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk defa verilen eğitimlerde hakim - savcı ihtiyaçları belirlenerek, adaylar için göreve başlamadan önce çeşitli eğitim modülleri hazırlandı. 3 ayrı olayın canlandırıldığı Uygulama Atölyesi'nde, eğitimlere katılan hakim ve savcı adayları mesleki becerilerini pratikte de uygulama imkanına sahip olacak. Eğitimlerin ayda bir kez yapılması planlanıyor.

"USTA - ÇIRAK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YETİŞTİRECEĞİZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz hakim ve savcı adaylarının daha iyi eğitilmesi konusunda İstanbul Adliyesi'nde bulunan Uygulama Atöylesi'ni kurduklarını söyledi. Yılmaz, "Bu şekilde adalet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine daha iyi sunulması için hakim ve savcı adaylarımızın eğitilmesinde gerekli çalışmaları İstanbul Başsavcılığı olarak bizler de yapıyoruz. Bilindiği gibi Sayın Bakanımızın hakim - savcı yardımcılığı müessesesine ilişkin yönetmelik dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Burada Sayın Adalet Bakanımız, usta - çırak ilişkisi çerçevesinde artık hakim, savcı yardımcılarımızı yetiştireceğiz ve adaletin hizmetine sunacağımıza ilişkin açıklamaları oldu. Biz de burada Uygulama Atölyesi ile hakim - savcı adaylarımızın teoride elde etmiş olduğu bilgiyi, pratiğe çevirerek kura çekip görev aldıkları yerlerde daha iyi bir şekilde pratik bilgilerini sahada uygulamaya koyarak adalet hizmetlerini daha iyi yerine getireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim ve savcı adaylarına uygulamalı eğitimler veriyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim ve savcı adaylarına uygulamalı eğitimler veriyor - Son Dakika

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