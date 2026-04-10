İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Organize Suç, Uyuşturucu ve Bahis Mücadelesine İlişkin Açıklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Organize Suç, Uyuşturucu ve Bahis Mücadelesine İlişkin Açıklamalar

10.04.2026 13:46
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları ve yasadışı bahisle ilgili önemli gelişmeleri paylaştı. Toplamda 763 kişi hakkında kamu davası açıldığı belirtilirken, operasyonların uluslararası boyutta sürdüğü ifade edildi. Ayrıca temel gıda ürünlerinde oluşan fiyat hareketleri üzerine de çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine, ünlülere uyuşturucu operasyonlarına ve yasadışı bahisle mücadeleye yönelik önemli açıklamalar yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Barış Boyun örgütü ile ilgili dosyanın birleştirme talebiyle tek çatı altında yürütüldüğünü belirtti. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanarak iade sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dönmez, soruşturmaya ilişkin toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldığını açıkladı. Daltonlar yapılanmasına yönelik yürütülen dosyada ise 181 kişi hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, asıl amacın daha üstlere ulaşmak olduğunu vurgulayarak, narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırılabilecek kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurulduğunu ve karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirildiğini söyledi. Ünlülerin toplumda örnek alınan insanlar olduğunu belirten Dönmez, narkotik operasyonların devam edeceğini ifade etti.

Yasadışı bahisten elde edilen gelirlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik şüpheler doğduğunu belirten Dönmez, son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendiğini, 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 108 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Pos tefeciliği suçuna iştirak eden ödeme kuruluşlarına yönelik işlemlerin sürdüğünü ekledi.

Spor bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldığını ve 56 şüpheli hakkında dava açıldığını belirten Dönmez, TFF ve Spor Toto’dan gelen verilerin önemli olduğunu vurguladı. Bahis konusunda elimizdeki verilerle çok kapsamlı bir hazırlığımız var diyen Dönmez, büyük yeni soruşturmaların yakın zamanda meyvesini vereceğini ve bahis sisteminin tamamen çökertilmesine gidecek geniş kapsamlı çalışmaların süreceğini söyledi.

Ayrıca, hepimizin cebini ilgilendiren temel gıda ürünlerinin fiyatıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirten Dönmez, ticari hayatı olumsuz etkilemeden hukuka uygun şekilde olağan dışı fiyat hareketlerini incelediklerini ifade etti. Kırmızı, beyaz et ve sebzelerde oluşan fiyat hareketliliğini incelediklerini ve Ticaret Bakanlığı ile diğer kamu kuruluşlarıyla koordinasyonlu çalışmaları sürdürdüklerini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Ekonomi, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Organize Suç, Uyuşturucu ve Bahis Mücadelesine İlişkin Açıklamalar - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Organize Suç, Uyuşturucu ve Bahis Mücadelesine İlişkin Açıklamalar - Son Dakika
