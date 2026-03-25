İstanbul'da 1065 Gözaltı! - Son Dakika
İstanbul'da 1065 Gözaltı!

25.03.2026 09:59
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı, 532 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 532 şüphelinin de bulunduğu 1065 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 210 noktada 1397 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1269 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 365 bin 405 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 532 şüphelinin de bulunduğu 1065 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 931 gram uyuşturucu madde, 297 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 151 bin 335 lira, 10 bin 140 dolar ve 2 bin 300 avro ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 562 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 2 iş yerine işlem uygulandı. Ayrıca 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılırken, 75 kişiye idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 25 araç ile 2 bin 557 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 532 araç ve motosiklet ile 33 sürücüye işlem uygulanırken, 18 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 3 milyon 834 bin 436 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1065 Gözaltı! - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da 1065 Gözaltı! - Son Dakika
