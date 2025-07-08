İstanbul'da 13 Siyasi İsim Yolsuzluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da 13 Siyasi İsim Yolsuzluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı

08.07.2025 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Adıyaman ve Büyükçekmece belediye başkanları, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelenmişti.

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlenmişti.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edilmişti.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı tespit edilen 4 şüpheli belirlenmişti.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evrak incelenmişti.

Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı belirlenmişti.

Örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyet iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilmişti

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan ile avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun bu tespitler sonucu gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapılmıştı.

Bu kapsamda Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Öte yandan, şüphelilerin iş insanı oldukları öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Yerel Yönetim, Büyükçekmece, Ahmet Şahin, Adıyaman, istanbul, Politika, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 13 Siyasi İsim Yolsuzluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Koç’tan milyonluk yatırım Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı Oğuzhan Koç'tan milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor
Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
Galatasaray’da ayrılık yakın Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu Galatasaray'da ayrılık yakın! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
Luis Diaz pes dedirtti Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti
Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz’de Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz'de
Kırkpınar’a ’Antalya’ damgası Kırkpınar'a 'Antalya' damgası
Özel’den kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum Özel'den kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum

08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
13:58
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
13:51
Kırkpınar’da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
13:44
Jeffrey Epstein’in cezaevindeki ölümüne ilişkin görüntüler ilk kez yayınlandı
Jeffrey Epstein'in cezaevindeki ölümüne ilişkin görüntüler ilk kez yayınlandı
13:42
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor Yıllık kazançları dudak uçuklattı
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:38
Göztepe’nin yeni transferi korkuttu Apar topar hastaneye kaldırıldı
Göztepe'nin yeni transferi korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
13:30
Kırkpınar’ın şampiyonu Orhan Okulu yeni hedefini açıkladı
Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu yeni hedefini açıkladı
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
13:23
Nigel Hayes-Davis’ten veda paylaşımı
Nigel Hayes-Davis'ten veda paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 09:17:01. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 13 Siyasi İsim Yolsuzluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.