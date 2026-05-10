İstanbul'da 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

10.05.2026 12:36
İstanbul'da 8 silahlı saldırıyla bağlantılı 13 şüpheli yakalandı, emniyette işlemler devam ediyor.

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, Eyüpsultan, Üsküdar ve Ataşehir'de gerçekleştirilen 8 silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kurulan suç örgütüne üye olma', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Yaralama' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan'da meydana gelen 6 silahlı saldırıya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, ilçede meydana gelen 6 ayrı silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüpheli, eylemlerde kullandıkları değerlendirilen 4 ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosikletle birlikte yakalandı. Şüphelilerin saldırıları suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edildi.

3 İLÇEDE 8 SİLAHLI SALDIRI

Soruşturmanın devamında, ilçedeki bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan otomobilin marka ve modeli tespit edildi. Otomobilin sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Aynı otomobilin; 14 Nisan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda, 20 Nisan'da E.G. isimli kişiye yönelik saldırıda, 1 Mayıs'ta iki ayrı iş yerine düzenlenen saldırılarda, 3 ve 5 Mayıs'ta Eyüpsultan'da aynı iş yerinin kurşunlanması olaylarında, 6 Mayıs'ta Üsküdar'da Ş.F. isimli kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ve 9 Mayıs'ta Ataşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik saldırıda kullanıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eyüpsultan'da ki eylemlere ilişkin gözaltında bulunan 4 şüpheli ile eylemlerde otomobili kullanan 1 kişinin ardından, bugün düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 13'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

