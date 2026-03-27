İstanbul\'da 14. Çocuk Dostları Kongresi başladı

27.03.2026 13:59
Çocuk Dostları Derneği tarafından "Çocuk ve iyilik" temasıyla düzenlenen 14. Çocuk Dostları Kongresi İstanbul'da başladı.

Bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, "Günümüzde hep çocuğu konuşuyoruz. Aklımıza hep yenidoğan, küçük yaş grubu geliyor ama aslında çocukluk çağının önemli bir parçası da ergenlik. Biraz daha 10'lu yaşlar sonrası, 10, 15 yaşlar artık günümüzde ciddi sorunlar oluşturmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Akran zorbalığına dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"Maalesef her gün bir olayla karşılaşıyoruz, çok küçük yaşlarda çeteleşme, üstünlük kurma, zor ve şiddet uygulama günümüzde çok sıklıkla görmeye başladığımız durumlardan birisi. Ergen sağlığı, özellikle de ruhsal sağlığı bizim için çok çok önemli ve bir ulusal tarama ve izlem programı oluşturuyoruz. Çok belli yaşlarda özellikle okul çağındaki çocuklarda tarama programını oluşturacağız. Risk grubundakileri önceden belirleyip onlara ve ailelerine destek vereceğimiz bir programı çok yakında açıklayacağız."

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de İstanbul'un "dünyanın sağlık başkenti" olduğunu, kentteki tüm sağlık personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getirdi.

Sağlıkta dönüşüm programıyla önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizen Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde ortalama yaşam süresinin uzadığını söyledi.

Güner, göreve başladığı 2017 yılında bebek ölüm oranlarını düşürmeye yönelik hedefler koyduklarını hatırlatarak, "100 binde olan bebek ölüm sayısını daha da aşağıya çekeceğimizi ifade etmiştik. Şükürler olsun ki bugün bu noktada başarılı bir yerdeyiz ancak dünden daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

İstanbul'da doğum sayılarındaki azalmaya da dikkati çeken Güner, geçmişte 240 bin civarında olan doğum sayısının geçen yıl 156 bin seviyelerine gerilediğini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda destekleyici bir rol üstlendiğini vurgulayan Güner, "Gece saatlerinde acile gelen ateşli bir çocuğu tedavi eden, aynı zamanda annesine destek olan sizlersiniz. Yenidoğan yoğun bakımda prematüre bir bebeği yaşatmak için mücadele eden, aşılama programlarını titizlikle takip eden yine sizlersiniz. Çocuklara kendi evladınız gibi yaklaşan bir ekipsiniz." ifadelerini kullandı.

Farklı oturumlarla devam eden kongre, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

