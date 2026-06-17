İstanbul’da 1500 öğrenci ‘Enstrümansız Okul Kalmasın’ şenliğinde buluştu

İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesi kapsamında, 39 ilçedeki liselerden 900 öğrencinin yer aldığı koro ile 600 öğrenciden oluşan orkestra yıl sonu şenliğinde sahne aldı.

Ora Arena Bayrampaşa'da düzenlenen şenliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün il valilerine açık talimatı var. Özetle, 'Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi, bütün çocuklar için isteyin'. Biz kendi çocuklarımızın spor yapmasını, kitap okumasını, yeteneğine göre bir enstrüman çalmasını, öğrenci meclislerimiz aracılığıyla karar süreçlerine katılmalarını, öz güvenli gençler olarak yetişmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda çeşitli atılımlar yapıldığını aktaran Gül, "Bunun için kitap sayımızı 6,5 milyondan 13 milyon 800 bine çıkartarak yüzde 100'den daha fazla arttırdık. Aynı şekilde bütün okullarımızda okul spor kulüpleri kurarak, lisanslı öğrenci sayımızı 12 binlerden 900 binlere çıkarttık." dedi.

Gül, İstanbul'da yaklaşık 5-6 yıl önce yüzde 75 seviyelerinde olan ikili eğitim oranının, fiziki altyapıdaki iyileşmeler sayesinde yüzde 20'lere kadar gerilediğini belirterek, "İstanbul'umuzda bütün okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçti. ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar, deprem dayanıklılığı anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları." ifadelerini kulladı.

Bu yeni yapılan binaların içerisinde sadece derslik değil, aynı zamanda spor salonları, atölyeler ve diğer sosyal donatılar yapıldığını anlatan Gül, "Diğer sosyal donatıların içerisinde müzik atölyeleri yapmaya başladık. Geçen sene 260, bu sene 240 toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak. Hedefimiz ne? Gelecek sene ilave 500 atölye daha yaparak, 1000 sayısına ulaşmak. İnşallah bugün 1500 kişiyle bu konseri düzenliyorsunuz. Gelecek sene sayımız daha da artacak." şeklinde konuştu.

Gül, milli takımın başarıyla dönmesini temenni ederek, İstanbul'daki ilk milli maçta salonda bulunan öğrencilerle maça gitmek için bir araya gelmeyi planladıklarını ve kendilerine milli takım forması hediye edileceğini söyledi.

"Müzik aleti isteyen bütün okullarımıza müzik aletini temin ettik"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona erdiğini belirterek, öğretmenlere emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in liderliğinde yürütülen çalışmalara destek veren ve eğitim camiasını yalnız bırakmayan Davut Gül'e maarif ailesi adına teşekkür eden Yentür, şunları söyledi:

"Sayın Valim, desteğinizle, öncülüğünüzde okullarımıza gururla giriyoruz. Hiçbir öğrencimiz bu güzellikten mahrum kalmadı. Müzik aleti isteyen bütün okullarımıza müzik aletini temin ettik. 'Spor yapmak istiyoruz.' diyen bütün öğrencilerimize spor malzemelerini temin ettik. 'Ben kitap okumak istiyorum, güncel yayınları takip etmek istiyorum.' diyen bütün öğrencilerimize kitap fırsatını sunduk. Sağ olsunlar onlar da bu emeklerimizi boşa çıkartmadılar. Okul sadece sınavlara değil, hayata öğrenci hazırlar. Onların ilgisini, istidadını, yeteneğini ön plana çıkartır. Bize düşen bu ortamı sizlere sağlamaktı, siz de bunun fazlasını verdiniz. İnşallah artarak devam edecek."

"Bu şehrin geleceğine hep birlikte imza atacağız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise medeniyetler, milletler ve devletlerin sadece askeri ekonomik ve iktisadi güçleriyle var olmadıklarını, aynı zamanda geliştirdikleri kültür ve sanat anlayışlarıyla, müzikleriyle de var olduklarını belirterek, "İşte böylesine önemli bir başlıkta, böylesine kıymetli bir organizasyonda sizleri, bizleri buluşturan Valimiz Davut Gül Beyefendi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul'un medeniyetlerin beşiği ve başkenti olduğunu aktaran Özdemir, "Böylesine güzel ve kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. Yüz binlerce, milyonlarca öğrenci kardeşimizle bu şehri teneffüs ediyor ve bu şehrin geleceğine hep birlikte imza atacağız. 250 bin öğrencimizin enstrümanla buluştuğu ve eğitim hayatlarının yanı sıra hem eğitim hayatlarını geliştirecek hem geleceğe daha özgüvenli bir birey olarak yetişecekleri bu yolculukta inşallah, ülkemizin geleceğine dair çok önemli sanatçılarımızın da yetişeceğini özellikle ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunarken, geleceğin sanatçılarının da yetişmesi amaçlanan proje kapsamında düzenlenen program, konuşmaların ardından yapılan konserle sona erdi.