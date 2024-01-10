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İstanbul'da 2023 yılında rekor su tüketimi - Son Dakika
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İstanbul'da 2023 yılında rekor su tüketimi

İstanbul'da geçen yıl Avrupa Yakası'nda 737 milyon 938 bin 674 metreküp, Anadolu Yakası'nda 379 milyon 125 bin 442 metreküp olmak üzere 1 milyar 117 milyon 64 bin 116 metreküp su tüketildi. Bu rakam tüm zamanların yıl bazında en çok tüketilen su miktarı oldu. Su kullanım oranında Avrupa Yakası'nın payı yüzde 66,06, Anadolu Yakası'nın ise 33,94 olarak gerçekleşti. Yıl içinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na 440 milyon 532 bin 935 metreküp su transferi yapıldı. Kullanılan suyun 841 milyon 959 bin 955 metreküpü Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden, 275 milyon 104 bin 161 metreküpü ise barajlardan temin edildi. Bütün zamanların en çok günlük su tüketimi 27 Temmuz'da gerçekleşti. Kentte 2023'te bütün zamanların en yüksek günlük su tüketimi, 3 milyon 568 bin 56 metreküp ile 27 Temmuz tarihinde gerçekleşti. En az günlük su tüketimi ise 2 milyon 524 bin 736 metreküp ile 23 Nisan'da yaşandı. Geçen yıl günlük ortalama su kullanımı ise 3 milyon 60 bin 450 metreküp oldu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, geçen yıl en düşük yüzde 16,18 ile 11 Kasım'da, en yüksek ise 31 Aralık'ta yüzde 52,11 olarak ölçüldü.

İstanbul\'da 2023 yılında rekor su tüketimi
10.01.2024 - 13:21,
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İstanbul'da geçen yıl Avrupa Yakası'nda 737 milyon 938 bin 674 metreküp, Anadolu Yakası'nda 379 milyon 125 bin 442 metreküp olmak üzere 1 milyar 117 milyon 64 bin 116 metreküp su tüketildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2023 yılında 6 milyon 891 bin 231 aboneye hizmet verdi.

İstanbul'da geçen yıl Avrupa Yakası'nda 737 milyon 938 bin 674 metreküp, Anadolu Yakası'nda 379 milyon 125 bin 442 metreküp olmak üzere 1 milyar 117 milyon 64 bin 116 metreküp su tüketildi. Bu rakam tüm zamanların yıl bazında en çok tüketilen su miktarı oldu.

Su kullanım oranında Avrupa Yakası'nın payı yüzde 66,06, Anadolu Yakası'nın ise 33,94 olarak gerçekleşti. Yıl içinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na 440 milyon 532 bin 935 metreküp su transferi yapıldı.

Kullanılan suyun 841 milyon 959 bin 955 metreküpü Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden, 275 milyon 104 bin 161 metreküpü ise barajlardan temin edildi.

Bütün zamanların en çok günlük su tüketimi 27 Temmuz'da gerçekleşti

Kentte 2023'te bütün zamanların en yüksek günlük su tüketimi, 3 milyon 568 bin 56 metreküp ile 27 Temmuz tarihinde gerçekleşti. En az günlük su tüketimi ise 2 milyon 524 bin 736 metreküp ile 23 Nisan'da yaşandı. Geçen yıl günlük ortalama su kullanımı ise 3 milyon 60 bin 450 metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, geçen yıl en düşük yüzde 16,18 ile 11 Kasım'da, en yüksek ise 31 Aralık'ta yüzde 52,11 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu Yakası, İstanbul, İSKİ, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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