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İstanbul'da 2023 Yılında Toplu Ulaşım Rekoru - Son Dakika
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İstanbul'da 2023 Yılında Toplu Ulaşım Rekoru

İstanbul'da 2023 yılında otobüs ve metrobüslerle toplamda 16 milyon 600 bin sefer gerçekleştirildi. İETT, 10 bin personeliyle İstanbul'un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti yürütüyor. Ayrıca gece hattı ve Adalar'da yapılan seferlerle toplamda 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti. İstanbul'da sadece otobüsle yapılan yolculuk sayısı 2022 yılına göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı. Metrobüs ise 6 Ekim'de 1 milyon 25 bin yolcu sayısıyla rekor kırdı.

İstanbul\'da 2023 Yılında Toplu Ulaşım Rekoru
31.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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İstanbul'da 2023 yılında otobüsle yapılan sefer sayısı 14 milyon 700 bin, metrobüs hattında yapılan sefer sayısı ise 1 milyon 900 bin olup toplamda 16 milyon 600 bin sefer yapıldı.

İstanbul'da 2023 yılında otobüsle yapılan sefer sayısı 14 milyon 700 bin, metrobüs hattında yapılan sefer sayısı ise 1 milyon 900 bin olup toplamda 16 milyon 600 bin sefer yapıldı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaklaşık 10 bin personeli ile İstanbul'un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiriyor. 2023 yılında otobüs ve metrobüs seferi ile Dünya'nın etrafını 10 bin kez dolaşacak mesafede yol kat edildi.

İETT, İstanbul'un merkezi noktalarına koyduğu seferlerle İstanbullulara gece yolculuk yapma imkanı sunuyor. 11 adet gece hattında 2023 yılında 47 bin 700 sefer ile toplamda 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti.

ÇİN NÜFUSUNA YAKIN YOLCULUK

İETT, 2023 yılında otobüs ve metrobüsler aracılığıyla 1 milyar 350 milyon, yaklaşık Çin nüfusu kadar yolculuk gerçekleştirdi. Sadece otobüs ile yapılan yolculuk sayısı, 2022 yılına göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı.

6 EKİM'DE 1 MİLYON 25 BİN YOLCU SAYISI İLE REKOR KIRILDI

Metrobüs, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye 52 kilometrelik hatta, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hızlı ve konforlu ulaşım sağlıyor. 2023 yılında sadece metrobüs ile yapılan yolculuk sayısı 288 milyon olup yaklaşık Endonezya nüfusu kadar. 6 Ekim'de metrobüs ulaşımında gerçekleştirilen yolculuk sayısı 1 milyon 25 bine ulaşarak rekor kırıldı. Ayrıca 24 Ekim'de otobüs ve metrobüsle birlikte yolculuk sayısı 4 milyon 860 bin ile rekor seviyeye ulaştı.

ADALAR'DA ESTONYA NÜFUSU KADAR YOLCULUK GERÇEKLEŞTİ

2023 yılında Adalar'da 1 milyon 470 bin yolcu sayısı ile Estonya nüfusu kadar yolculuk gerçekleşti.  Tünel hattında ise 4 milyon yolculuk yapıldı

Kaynak: ANKA
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