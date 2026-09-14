İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, ilk gün dersler 10.00-15.00 arası yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, ilk gün dersler 10.00-15.00 arası yapıldı

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MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı ve İstanbul'daki öğrenciler törenin ardından dersbaşı yaptı. Valiliğin trafik yoğunluğu nedeniyle aldığı kararla ilk gün eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılırken, polis 39 ilçede okul çevrelerinde dron destekli güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul'daki okullarda öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

Okul bahçelerinde açılış için tören düzenlendi.

Törenin ardından ders zili çalarken öğretmenler de yaz tatilinin ardından ilk derslerini vermeye başladı.

Öte yandan güvenlik önlemleri kapsamında bazı okullarda turnikelerin konulduğu görüldü.

Denetimler sıklaştırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki ilçe emniyet müdürlükleri, Toplum Destekli Polis ve Trafik ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle 39 ilçede eş zamanlı ve dron destekli "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" yaptı.

Uygulamada, okulların çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ile elektronik oyun salonları ve benzeri umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Uygulamayı takip eden veliler, denetimlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İlk güne özel saat uygulaması

İstanbul Valiliğince 19 bin civarında servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirildiği için özel saat uygulaması yapılmasına karar verilmişti.

Trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmek adına bugün için kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştı.

İkinci günden itibaren ise tüm okullarda normal ders saatlerine dönüleceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, ilk gün dersler 10.00-15.00 arası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, ilk gün dersler 10.00-15.00 arası yapıldı - Son Dakika
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