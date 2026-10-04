İstanbul'da 2026-KPSS ön lisans oturumunda yanlış okula gelen kadın aday içeri alınmadı - Son Dakika
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İstanbul'da 2026-KPSS ön lisans oturumunda yanlış okula gelen kadın aday içeri alınmadı

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS ön lisans oturumu İstanbul'da yapıldı. Sınav 10.15'te başladı, kapılar 10.00'da kapatıldı ve 12.25'te sona erdi; yanlış okula gelen kadın aday içeri alınmayıp okuluna yönlendirildi.

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu yapıldı.

Ön lisans programlarından mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için yapılan sınav saat 10.15'te başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen adaylar içeriye alındıktan sonra saat 10.00'da kapılar kapatıldı.

Yakınlarının heyecanlarına ortak olan aileler de dua edip onlara destek oldu.

Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bazı adaylar aileleriyle okula geldi. Adaylar, sınava giriş belgeleri kontrol edilerek okula alınırken, yanlış okula gelenler de yönlendirildi.

Sınav süresinde okul bahçesinde bekleyen adayların yakınları dışarı çıkarıldı.

Kapıların kapanmasına bir dakika kala gelen bir kadın aday, yanlış okula geldiği için içeri alınmayıp okuluna yönlendirildi.

Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Aktaş Ortaokulu'nda sınava girecek adaylardan bazıları, aileleri, eşleri ve çocuklarıyla geldi. Giriş saatinin sona ermesinin ardından kapılar kapatıldı.

Sınavın, saat 12.25'te sona ermesinin ardından adaylar dışarı çıktı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 2026-KPSS ön lisans oturumunda yanlış okula gelen kadın aday içeri alınmadı - Son Dakika
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