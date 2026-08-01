İstanbul'da "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" yapıldı

İstanbul\'da "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" yapıldı
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- İstanbul Valisi Davut Gül: "Geçen sene ilk 1000'e giren 690 öğrencinin tamamına İstanbul Çocukları Vakfı olarak burs verdik. Bu sene YKS'de ilk 1000'e giren 701 gencimizin tamamına eğitim hayatları boyunca burs vermeye devam edeceğiz" "Bu sene inşallah üniversite öğrencilerimize güncellenmiş rakamla 7 bin 500 liralık burs vereceğiz"

İstanbul Valiliği tarafından YKS'de ilk 1000'e giren 701 öğrenci için 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması düzenlendi.

Vali Davut Gül, Bahçelievler'de bir otelde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime özel önem verdiğini söyledi.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her toplantıda "Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi şehrin bütün çocukları için isteyin." diyerek valilere talimat verdiğini dile getirdi.

İstanbul Çocukları Vakfının 27 yıldır çocuklara hizmet verdiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vakfımız her dönemde çok güzel çalışmalar yapmış. Son 4 yılda yaptığımız birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar, dezavantajlı çocuklara yönelik yaptığımız ayrı ayrı çalışmalar var. Bütün şehrimizdeki yetim çocukların olduğu ailelere düzenli olarak kira desteği veriyoruz. Geçen sene 15 bin liraydı, bu sene 20 bin lira. Gelecek sene artırarak devam edeceğiz. 'Gönülden Bir Öğün' kantin kartımıza aylık ikişer bin lira yüklüyoruz. Sadece kantinde geçerli, ilkokulda, ortaokulda ve lisedeki çocuklara veriyoruz. Şu andaki sayımız 48 bin. Hedefimiz 100 bin çocuğa vermek."

LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilere burs

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere burs verdiklerini söyleyen Gül, "Geçen sene ilk 1000'e giren 690 öğrencinin tamamına İstanbul Çocukları Vakfı olarak burs vermiştik. Bu sene de YKS'de ilk 1000'e giren 701 gencimizin tamamına eğitim hayatları boyunca burs vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gül, üniversite öğrencilerine verdikleri burs miktarını artırma kararı aldıklarını dile getirerek şunları ifade etti:

"Selçuk Bayraktar Başkanımızla 'Kime ne kadar veriyorsunuz?' diye konuşurken, 'Lise çocuklarına 6 bin, üniversite öğrencilerine 4 bin lira veriyoruz.' dedik. Selçuk Başkan dedi ki 'Üniversite öğrencileri daha yüksek almalı, en azından eşit olması lazım.' Bu sene inşallah üniversite öğrencilerimize güncellenmiş rakamla 7 bin 500 liralık burs vereceğiz. Şimdiden güle güle harcayın."

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de 2026 YKS'de İstanbul'un çok belirgin ve öne çıkan bir başarı gösterdiğini söyledi.

Yentür, öğrencilerin başarılı olmasında ailelerin ve öğretmenlerin de büyük emeği olduğunu belirterek, onları tebrik etti.

Akademik başarıyla birlikte adalet, merhamet ve şefkatin önemli olduğunu ifade eden Yentür, "Bu bilgi çağında, bu teknoloji çağında gördük ki insanların adaletten, merhametten, şefkatten yoksun olması teknolojinin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. İnşallah siz bilginizle, birikiminizle tüm bilginizi, bu enerjinizi insanlığın hayrına sarf eden güzel bir örneklik oluşturursunuz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Programa, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Davut Gül, İstanbul, Güncel, Burs, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da '2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması' yapıldı - Son Dakika

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