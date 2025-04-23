İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu.

23.04.2025 11:52
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İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik tarafından düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer protokol üyeleri ile çocuklar katıldı.

Törende, Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu öğrencileri "Yüzyılın Sesleri" adlı müzik dinletisi sunarken, Üsküdar Hüseyin Dalkılıç Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün halk oyunları ekibinden iki öğrenciyle birlikte anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İBB, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı

Resmi törenin bitmesi ve Vali Yardımcısı Alkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün alandan ayrılmasının ardından İBB tarafından zabıta mangası eşliğinde anıta çelenk bırakıldı.

Ayrıca, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk sundu.

CHP'nin sunduğu çelenkte "Millet Büyüktür" yazısı da yer aldı.

Törene katılanların anıtın önünde fotoğraf çektirmesinin ardından İBB Başkanvekili Aslan gazetecilere açıklamada bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin iradesini çocuklara emanet ettiğini belirten Aslan, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaşayan çocuklar için gerçekleştirdiği faaliyetleri anımsattı.

Aslan, İmamoğlu'nun en kısa sürede görevinin başına dönmesi ve millete hizmet etmesi için mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek, "Her gün mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Halk için mücadele etmeye devam ediyor. Kimse halkın üstünde değildir, halktan daha büyük değildir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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