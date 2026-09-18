İstanbul\'da 25 yıl hapis cezası alan ve 9 senedir aranan firari Eskişehir\'de yakalandı

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 senedir aranan firari hükümlü, Eskişehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2017'de İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasının kesinleşmesinin ardından 9 senedir arandığı belirlenen Yıldırım A'nın (52) kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Firari hükümlü, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede Yıldırım A. hakkında ayrıca, 2017'de 4 kardeşi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Özlem A'nın eşi olması nedeniyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince "ifadeye yönelik" arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince de "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan arandığı belirlenen Yıldırım A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.