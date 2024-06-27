İstanbul\'da 3 ilçede 7 otomobilden konsol ve ayna çalan şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da 3 ilçede 7 otomobilden konsol ve ayna çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de park halindeki 7 otomobilin konsol ve aynalarının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Ö.B'yi (25) olayda kullandığı motosikletle Kadıköy'de gözaltına alındı.

Sorgulamada şüphelinin 35 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin park halindeki otomobillerin konsol ve aynalarını çaldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.