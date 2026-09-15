İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu, 486,5 kilogram madde ele geçirildi
İstanbul'da Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 5 adres ve 1 araca düzenlenen operasyonda 486,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen operasyonda 486,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 5 adrese ve 1 araca yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı, adreslerde ve araçta yapılan aramada 486,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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