Zafer Bayramı'nda İstanbul'da Resmi Tören
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde İstanbul Valiliği'nde tebrik kabul töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Başkan Vekili Nuri Aslan katılımcıların tebriklerini aldı; şehit aileleri ve gaziler de törende yer aldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü sebebiyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikleri Kabul Töreni İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idare amirleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.
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