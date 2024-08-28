İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi'nde bazı yollar kapatılacak ve alternatif güzergahlar oluşturulacak.

28.08.2024 12:45
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(İSTANBUL) - İstanbul'da, bazı yollar 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla kapatılarak, alternatif güzergahlar oluşturulacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vatan Caddesi'nde yapılacak kutlamalar nedeniyle kentte bazı yollar 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan itibaren kutlama programı sona erinceye kadar kapatılacak. Kapalı yollara alternatif güzergahlar Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, 0-3 Hal Yolu olarak belirlendi.

İstanbul Valiliği'nin kapalı yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklaması şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayram provalarının Vatan Caddesi'nde yapılması nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu güneyden gelen Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kale içinden) Vatan Caddesi'ne katılım kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu şeklinde olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar kapatılacak - Son Dakika
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