İstanbul'da 32 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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İstanbul'da 32 bin 862 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.

Bu arada şüpheliler, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.