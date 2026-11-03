İstanbul'da 33 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 33 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

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İstanbul'da kendilerini devlet büyüğü, kamu görevlisi ve avukat olarak tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. İki adreste çok sayıda dijital materyale el konulurken ilk incelemelerde yaklaşık 300 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

İstanbul'da kendilerini devlet büyüğü, kamu görevlisi ve avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeni açılan telefon hatları üzerinden aradıkları kişilere kendilerini "devlet büyüğü ve kamu görevlisi" olarak tanıtan zanlıların, vatandaşların milli ve manevi hassasiyetlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren birbiriyle bağlantılı iki adreste vatandaşların kişisel bilgilerinin usulsüz şekilde ele geçirildiği ve çeşitli bahanelerle ürün satışı yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, ürünleri teslim almayan kişileri de kendilerini "hukuk bürosunda çalışan avukat" olarak tanıtarak aradıkları, "dava açılacağı ve icra takibi başlatılacağı" söylemleriyle korkutarak mağdur ettikleri belirlendi.

Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İlk incelemelerde yaklaşık 300 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Dolandırıcılıkİstanbul3. SayfaGüncelKamuSon Dakika

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