İstanbul'da 36 Bin Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
İstanbul'da 36 Bin Sosyal Konut Projesi

İstanbul\'da 36 Bin Sosyal Konut Projesi
07.04.2026 10:50
Murat Kurum, Arnavutköy'deki 36 bin sosyal konutun inşaat sürecinin hızlandığını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi'ndeki yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden önce hayata geçirdiği 'İlk Evim Projesi' kapsamında İstanbul'da 50 bin sosyal konutun yapılacağını duyurmuştu. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle İstanbul'da yavaşlayan inşa süreci, deprem bölgesindeki afet konutlarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden hızlandı. 'İlk Evim Projesi' kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta toplam 36 bin 628 konut inşa ediliyor. Hak sahipleri Kahramanmaraş depremlerinden önce belirlenen proje kapsamında, konutlar 20 yıla varan vade ve uygun taksit imkanlarıyla satışa sunuldu.

'150 BİN VATANDAŞIMIZ DAHA SAĞLAM BİNALARDA OTURACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepsi sosyal konut, hepsi milletimizin. 36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak. Burası Arnavutköy Sazlıbosna" ifadelerini kullandı.

'SAZLIBOSNA'DA SADECE KONUT DEĞİL YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ'

Bakan Kurum'un paylaşımında projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOKİ İnşaat Uzmanı Zafer İmece, Sazlıbosna'da yürütülen çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti. İmece, "Projede 1428 dükkanın yanı sıra 8 ilköğretim okulu, 2 lise, 2 aile sağlık merkezi ve 13 cami yer alıyor. Konutlarımızın tamamı radye temel ve tünel kalıp sistemiyle deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor. TOKİ olarak burada sadece konut değil aynı zamanda bir yaşam alanı kuruyoruz. Amacımız projeyi en hızlı şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızı bir an önce güvenli yuvalarına kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 36 Bin Sosyal Konut Projesi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İstanbul'da 36 Bin Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
