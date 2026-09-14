İstanbul\'da 39 ilçede dron destekli okul çevresi güvenlik uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle 39 ilçede eş zamanlı ve dron destekli "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimlerde bulunuldu.

Uygulamada, okulların çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere yönelik kontroller ile okul servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kadıköy'deki Hüseyin Ayaz Ortaokulu önünde denetim noktası oluşturan Çocuk Şube, Mobil Okul Timi, Trafik, Asayiş ve Motosikletli ekipler, okul ve çevrelerinde güvenlik uygulaması yaptı.

Denetimde araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT sorgusu yapıldı ve şüpheli kişilerin üstü arandı.

Bağcılar Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki denetimde ekipler, şüphelendikleri araçları kontrol etti.

Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını yaptı ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Uygulama dronla da takip edildi.