İstanbul\'da 4 Suç Örgütüne Mali Soruşturma

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında, örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetleri mercek altına alındı.

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmeye göre, soruşturma kapsamında söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

Açıklamada, yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildikleri belirtildi. Suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanılabildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN ULAŞTIĞI MALVARLIĞI DEĞERLERİ DE ARAŞTIRILIYOR

Suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçların değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağının, transfer edildiği hesapların, dönüştürüldüğü finansal araçların ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerlerinin de eş zamanlı olarak araştırıldığı bildirildi.

23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu Genelge doğrultusunda mali soruşturmaların, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, uygulanan tedbirlerle örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanımının, transferinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında kullanılmasının önüne geçilmesinin, böylece örgütlerin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılmasının amaçlandığını bildirdi.

GÜRLEK: SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANSAL DAMARLARINI KESECEĞİZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise şu ifadeleri kullandı:

"Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."